Damrak fors hoger na deal over verlaging tarieven VS en China

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak ging maandag flink omhoog. Beleggers reageerden positief op de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China afgelopen weekend in Zwitserland. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent sprak van productieve gesprekken en aanzienlijke vooruitgang. Ook volgens de Chinese vicepremier He Lifeng zijn er belangrijke stappen gezet. De twee landen lieten maandag in een gezamenlijke verklaring weten hun handelstarieven te verlagen.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 1,6 procent hoger op 920,24 punten. Bijna alle AEX-fondsen stonden in het groen. De MidKap klom 0,9 procent tot 859,90 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 1,4 procent, waarbij de Duitse DAX opnieuw een recordniveau bereikte. In India en Pakistan gingen de beurzen verder flink omhoog, na de aankondiging van een staakt-het-vuren tussen de twee landen op zaterdag.