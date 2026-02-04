ECONOMIE
China: EU discrimineert met onderzoek windmolenbedrijf Goldwind

Economie
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 16:47
BEIJING (ANP/RTR) - De Europese Unie heeft "discriminerende" maatregelen genomen door een diepgaand onderzoek te beginnen naar het Chinese windmolenbedrijf Goldwind over mogelijke staatssteun voor de onderneming. Dat zei het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag in een reactie op het besluit dat dinsdag door Brussel werd aangekondigd.
Volgens de Europese Commissie is er mogelijk sprake van oneerlijke concurrentie door Goldwind dankzij overheidssubsidies. Het bedrijf levert windturbines in de EU. Ook zou Goldwind belastingvoordelen hebben gekregen. Het bedrijf zou zijn windturbines daardoor voordeliger kunnen aanbieden op de Europese markt, met een betere concurrentiepositie tegenover concurrenten zoals het Deense Vestas en het Spaans-Duitse Siemens Gamesa.
Beijing beticht de EU van "protectionisme" en zegt dat toekomstige Chinese investeringen bedreigd kunnen worden door de zaak, bijvoorbeeld omdat Chinese bedrijven minder vertrouwen hebben in Europa.
