Celstraf voor plan om iemand in been te schieten in Rotterdam

DEN HAAG (ANP) - De Haagse rechtbank heeft woensdag veertien maanden cel opgelegd, waarvan twee voorwaardelijk, aan de 20-jarige Sonny W. uit Den Haag. Hij zou samen met een medeverdachte van plan zijn geweest om vorig jaar februari in Rotterdam iemand in zijn been te schieten, een zogenoemde 'legday'. W. zou dat volgens justitie samen doen met een 16-jarige jongen, maar die overleed na een incident met een vuurwapen op het Hofstad Lyceum in Den Haag.

W. heeft verklaard dat hij was ingehuurd als chauffeur. De rechtbank komt echter tot de conclusie dat hij een grotere rol speelde, omdat hij samen met een ander een briefje met een adres en een vuurwapen heeft opgehaald. Ook heeft W. een voorverkenning uitgevoerd en stond hij in contact met de opdrachtgever, die aanwijzingen gaf.

Maandag werd een 27-jarige man veroordeeld tot zes jaar cel. Hij zou de opdracht voor de schietpartij hebben gegeven.