China evalueert toenadering VS voor voeren handelsgesprekken

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - De Chinese regering onderzoekt de mogelijkheid van handelsgesprekken met de Verenigde Staten. Dat heeft het Chinese ministerie van Handel vrijdag in een verklaring laten weten. Volgens het ministerie hebben de VS meermaals contact gezocht met Beijing om te praten over de wederzijdse importheffingen.

"De VS hebben onlangs via relevante partijen berichten naar China gestuurd, in de hoop gesprekken met China te beginnen", stelde het handelsministerie in een verklaring. "China evalueert dit momenteel."

De VS hebben op de import van veel Chinese goederen een heffing van 145 procent ingevoerd. China reageerde daarop met heffingen van 125 procent op import uit de VS. De verklaring van Beijing duidt op beweging in de impasse tussen de twee landen. Zowel Washington als Beijing hebben eerder naar elkaar gewezen om de eerste stap tot onderhandelingen te zetten.