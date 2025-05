Bedrijvigheid Nederlandse industrie krimpt opnieuw

ZEIST (ANP) - De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie is in april opnieuw gekrompen, constateert de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (Nevi). Op een korte periode van stabiliteit in februari na is er sinds de zomer van 2024 maandelijks sprake van een verslechtering van de bedrijfsomstandigheden bij Nederlandse productiebedrijven.

De inkoopmanagersindex, de graadmeter voor de industriële activiteit, zakte vorige maand naar 49,2. Dat is het laagste niveau in drie maanden. Een score van 50 of meer wijst op groei en een lager niveau duidt op krimp van de bedrijvigheid.

Het aantal nieuwe orders daalde vorige maand, hoewel de productie iets toenam. Vooral de zwakke vraag door het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump maakt fabrikanten voorzichtig met inkoop- en investeringsbeslissingen, licht ABN AMRO-sectorbankier David Kemps toe.