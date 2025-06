China geeft meer exportvergunningen voor zeldzame aardmetalen

BEIJING (ANP/DPA) - China heeft meer exportvergunningen afgegeven voor Europese bedrijven voor de uitvoer van zeldzame aardmetalen, meldt de Europese Kamer van Koophandel in Beijing. De belangenbehartiger van het bedrijfsleven in de Europese Unie spreekt van een lichte verbetering in het geschil over de Chinese exportcontroles op bepaalde aardmetalen, mineralen en magneten die belangrijk zijn voor de Europese industrie.

Door het oplopende handelsconflict met de Verenigde Staten stelde China begin april exportbeperkingen in op zeldzame aardmetalen. China is wereldwijd de belangrijkste leverancier van deze metalen, die essentieel zijn voor de productie van defensiematerieel, computers, telefoons en elektrische auto's. Veel industrieën dreigen door de exportbeperkingen te maken te krijgen met tekorten.