Griekspoor niet op tijd fit voor tennistoernooi Rosmalen

ROSMALEN (ANP) - Tallon Griekspoor komt niet in actie op het tennistoernooi van Rosmalen. Dat maakte de organisatie van het Libéma Open vrijdag bekend. De nummer 1 van Nederland is nog niet hersteld van de blessure die hij opliep tijdens Roland Garros. Het evenement op de grasbanen van het Autotron begint zaterdag.

"Enorm teleurgesteld ben ik dat ik me moet terugtrekken uit mijn thuistoernooi, dat een van mijn favoriete toernooien van het jaar is", zei Griekspoor op de site van het toernooi. "Tijdens Roland Garros liep ik een blessure op die, ondanks dat ik er alles aan heb gedaan om er op tijd van te herstellen, helaas niet voldoende is genezen om te kunnen deelnemen."

"Na overleg met de medische professionals is het duidelijk dat spelen volgende week gewoon niet mogelijk is", aldus de winnaar van het toernooi in 2023. Griekspoor (28) moest maandag in zijn partij tegen Alexander Zverev in de vierde ronde opgeven met een buikspierblessure.