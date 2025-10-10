Duizenden Gazanen trekken naar noorden na ingaan staakt-het-vuren

GAZA-STAD (ANP/AFP) - In de Gazastrook is een grote volksverhuizing op gang gekomen na het ingaan van het staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas. Volgens persbureau AFP trekken duizenden Palestijnen naar het noorden van Gaza, dat ze eerder moesten verlaten door een groot Israëlisch offensief.

Op sociale media is te zien dat de Al-Rashidstraat, de kustweg van Gaza, vol staat met mensen die naar het noorden lopen. Die weg was eerder deze maand afgesloten door het Israëlische leger.

Israël begon in augustus met een grote operatie in Gaza-Stad. Het had de inwoners daarom opgeroepen om die stad te verlaten en naar het zuiden te trekken. Daar was een zogenoemde humanitaire zone ingericht. Maar ook daar vonden regelmatig luchtaanvallen plaats en volgens mensenrechtenorganisaties waren burgers daar niet veilig.