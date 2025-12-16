China legt EU-varkensvlees definitief heffingen op, Vion geraakt

BEIJING (ANP/AFP) - China stelt definitief importheffingen in op Europees varkensvlees. Onder andere de Brabantse vleesverwerker Vion krijgt met de tarieven te maken. Volgens Beijing dumpen Europese exporteurs goedkoop varkensvlees op de Chinese markt, wat bedrijven in eigen land zou schaden. China opende een dumpingonderzoek naar varkensvlees nadat de Europese Unie importheffingen had ingevoerd op elektrische auto's.

Vion krijgt te maken met een importheffing van 19,8 procent, maakte het Chinese ministerie van Handel bekend. Ook de Nederlandse bedrijven Westfort Vleesproducten, Compaxo, Blokland Cold Stores, F. Wellink Lekkerkerk en Van Rooi Meat staan op de lijst. Voor hun producten geldt een extra importbelasting van 9,8 procent.

Eerder kondigde China voorlopige heffingen aan op basis van tussentijdse conclusies van een dumpingonderzoek. Nu het onderzoek is afgerond, gaan de extra importbelastingen in voor een periode van vijf jaar. De nieuwe tarieven voor Vion en Westfort zijn lager dan eerder aangekondigd.