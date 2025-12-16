ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rusland wacht nog op uitkomst Berlijn-overleg

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 december 2025 om 10:02
anp161225078 1
MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland heeft nog niets gehoord over de uitkomsten van het overleg in Berlijn, aldus de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov. In de Duitse hoofdstad spraken Oekraïense, Amerikaanse en Europese delegaties met elkaar over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.
Rusland en Oekraïne onderhandelen niet direct met elkaar, maar praten via de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Die pendelen heen en weer om met verschillende delegaties te praten en brengen vervolgens verslag uit aan de andere partij.
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky was maandag ook aanwezig in Berlijn en liet zich positief uit over de gesprekken. Hij kwam Rusland dit weekend tegemoet door zijn wens om lid te worden van de NAVO los te laten. Wel wil hij daar stevige veiligheidsgaranties van het Westen voor terug. Welke vorm die precies moeten aannemen, is nog niet duidelijk.
loading

POPULAIR NIEUWS

vws begint campagne om waarde van ouderen te belichten1601079381

Meer AOW in 2026: dit ontvang je straks elke maand op je rekening

shutterstock_1065025445

Je hebt je kinderen verwent als ze dit doen

1600x900

Hoe oud kan een mens maximaal worden?

ANP-65489936

Binnenkort betaal je niet meer met iDeal, maar met Wero: zo werkt het

ANP-336637460

Psychotherapeut onthult het ware motief achter vreemdgaan (en het is niet wat je denkt)

182088189_m

Deze simpele trucjes kunnen je brein 8 jaar jonger maken

Loading