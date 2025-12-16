Rusland wacht nog op uitkomst Berlijn-overleg

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland heeft nog niets gehoord over de uitkomsten van het overleg in Berlijn, aldus de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov. In de Duitse hoofdstad spraken Oekraïense, Amerikaanse en Europese delegaties met elkaar over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Rusland en Oekraïne onderhandelen niet direct met elkaar, maar praten via de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Die pendelen heen en weer om met verschillende delegaties te praten en brengen vervolgens verslag uit aan de andere partij.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky was maandag ook aanwezig in Berlijn en liet zich positief uit over de gesprekken. Hij kwam Rusland dit weekend tegemoet door zijn wens om lid te worden van de NAVO los te laten. Wel wil hij daar stevige veiligheidsgaranties van het Westen voor terug. Welke vorm die precies moeten aannemen, is nog niet duidelijk.