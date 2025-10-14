China legt Nexperia exportverbod op na opzijschuiven eigenaar

NIJMEGEN (ANP) - De Chinese regering heeft Nexperia een exportverbod opgelegd vanuit het Aziatische land, bevestigt het bedrijf na berichtgeving van Het Financieele Dagblad. Onlangs greep de Nederlandse regering hard in bij Nexperia, waardoor de Chinese eigenaar Wingtech praktisch de zeggenschap over de Nijmeegse chipfabrikant heeft verloren.

Het is Nexperia China en onderaannemers sinds 4 oktober verboden om bepaalde volledig afgewerkte componenten en halffabricaten uit te voeren, meldt de chipfabrikant in een e-mail. Nexperia zegt actief in gesprek te zijn met de Chinese autoriteiten om van de beperkingen af te komen.

Nexperia heeft een grote fabriek in de Chinese stad Dongguan. Die faciliteit heeft volgens Nexperia de capaciteit om jaarlijks meer dan 50 miljard stuks te produceren.