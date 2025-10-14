Wat je darmen met ADHD te maken hebben (en hoe je daar invloed op kunt hebben)

Steeds meer kinderen – en volwassenen – krijgen de diagnose ADHD. In twintig jaar tijd is het aantal gevallen gestegen van 6 naar ruim 10 procent. Sommige kinderen groeien er deels overheen, maar bij veel mensen blijft ADHD ook op volwassen leeftijd een rol spelen. Erfelijkheid is een belangrijke factor, maar nieuwe inzichten wijzen op nog iets verrassends: de rol van de darmen.

Dat mensen met ADHD vaak vol energie zitten, blijkt ook uit de sportwereld. Olympisch kampioenen als Michael Phelps, Simone Biles en Michael Jordan hebben openlijk verteld over hun diagnose. Hun succes laat zien dat ADHD niet per se een beperking hoeft te zijn, maar ook een bron van kracht kan worden, mits die energie goed wordt gekanaliseerd.

Ook in de kunst en entertainmentwereld zijn veel bekende ADHD’ers te vinden, zoals Ryan Gosling, Greta Gerwig, Jim Carrey en Emma Watson. Veel van hen zeggen dat hun snelle, associatieve manier van denken hun creativiteit juist vergroot.

De darmen als nieuwe sleutel

Recent onderzoek laat zien dat mensen met ADHD een andere darmflora hebben dan mensen zonder ADHD. Zo hebben ze vaker te veel van de bacterie Ruminococcus gnavus – die in grote aantallen ontstekingen kan veroorzaken – en te weinig Faecalibacterium, een bacterie die juist butyraat aanmaakt: een stof die de darmwand herstelt en beschermt.

Gezonde darmen houden schadelijke stoffen buiten het bloed en dus ook uit de hersenen. Via de zogeheten darm-brein-as beïnvloeden darmbacteriën namelijk ook stemming, concentratie en energie. Dat opent de deur naar natuurlijke manieren om ADHD-symptomen te verminderen, zoals voeding.

Wat kun je zelf doen?

Wie zijn concentratie wil verbeteren, kan zijn darmen een handje helpen. Eet veel vezelrijke voeding: groenten, peulvruchten, uien, linzen, volkoren producten en bessen. Voeg ook gefermenteerde producten toe, zoals yoghurt, kefir, zuurkool of kimchi, die bevatten gunstige bacteriën én het voedsel waar die bacteriën van leven.

Vermijd bewerkte voeding met weinig vezels, zoals koek, ijs of chips. Onderzoekers vermoeden zelfs dat het gebrek aan vezels in ons moderne dieet deels verantwoordelijk is voor de toename van ADHD.

Medicatie blijft belangrijk voor wie die gebruikt, maar gezondere darmen kunnen helpen om rustiger te denken en beter te focussen, zonder dat de creativiteit verdwijnt.