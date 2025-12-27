ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Waarom afvallen meestal zonde is van je moeite

Voedsel & Koken
door Ans Vink
zaterdag, 27 december 2025 om 8:09
generated-image (2)
Nog een paar feestdagen en dan gaan velen van ons weer afvallen. Net als de vorige jaren.
Afvallen is vaak “zonde van je moeite” omdat bijna alle winst na een jaar weer verdwijnt als je alleen focust op een dieet en niet op blijvende gedragsverandering. In een grote meta-analyse van ruim 21.000 mensen bleek dat populaire diëten na een half jaar maar een paar kilo gewichtsverlies en kleine verbeteringen in bloeddruk opleveren, die na twaalf maanden grotendeels weer weg zijn.​
Wat er gebeurt bij de meeste diëten
  • De meeste bekende diëten (low carb, low fat, Atkins, DASH, enz.) geven na ongeveer zes maanden vergelijkbare, bescheiden resultaten: zo’n 3–5 kilo eraf en een lichte daling van bloeddruk en slechte cholesterol. Een jaar later zijn gewicht en hart- en vaatrisico’s vaak bijna terug bij het oude, behalve bij een mediterrane eetstijl die nog wat effect op LDL-cholesterol behoudt.
Waarom het effect zo snel weglekt
Veel mensen houden het gekozen dieet simpelweg niet vol: het is te streng, sociaal onhandig of psychologisch vermoeiend, waardoor oude eet- en leefgewoonten terugkeren. Omdat de meeste diëten op korte termijn restrictie en discipline vragen, maar weinig richten op langetermijngewoonten en omgeving (beweging, voedselomgeving, stress), veert gewicht logisch terug naar het oude niveau zodra de rem eraf gaat.​
Wat dit wél nuttig maakt
De onderzoekers concluderen dat het minder zin heeft eindeloos nieuwe diëten te kiezen, en meer zin om systemen te bouwen waardoor je gewichtsverlies kunt vasthouden: routine in beweging, een eetpatroon dat je lekker genoeg vindt om jaren vol te houden en sociale steun. Hun suggestie: leer juist van commerciële dieetbedrijven hoe zij klanten blijven binden, en gebruik die inzichten voor publieke gezondheidsprogramma’s die niet na zes maanden ophouden.​

Lees ook

Vier fouten die je niet moet maken als je jezelf weegtVier fouten die je niet moet maken als je jezelf weegt
Waarom wandelen op dit tempo de beste vetverbrander van allemaal isWaarom wandelen op dit tempo de beste vetverbrander van allemaal is
Onderzoekers vinden verrassend anti-verouderingseffect van bekend afslankmiddelOnderzoekers vinden verrassend anti-verouderingseffect van bekend afslankmiddel
loading

POPULAIR NIEUWS

telemmglpict000405103522 17340071034740 trans nvbqzqnjv4bqm1jqde5a ojsmcyblbifdf4xpit dmgvdp2n7fdd82k

Negen vroege signalen van dementie om op te letten (bij je familie)

32085133 l

“Dit symptoom duidt bijna altijd op een depressie”

3b31e52a-49c9-44dc-ac7d-01aab220e6a0

Wat is dat eigenlijk: een goede jeugd?

generated-image (1)

Binnen 7 seconden weet je al of je iemand een eikel vindt

_f2dbc82d-5f73-4bfa-9661-81f8ded4db22

Is je hond zo geboren of heb jij hem zo gemaakt?

Scherm­afbeelding 2025-12-26 om 08.02.55

Trumps maanbelofte wankelt: Starship explodeert, de tijd tikt door

Loading