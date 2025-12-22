Eis: 1,5 jaar celstraf voor Nederlandse chef Nick Bril na ongeluk

Het Openbaar Ministerie in België eist 1,5 jaar cel, 4400 euro boete en drie maanden rijverbod voor de Nederlandse sterrenchef Nick Bril. De rechtszaak begon maandag in Antwerpen.

Bril (41) reed op 8 januari 2024 een stagiair aan op de parkeerplaats van restaurant The Jane in Antwerpen. De hulpkok raakte daarbij levensgevaarlijk gewond, lag lange tijd in coma en verloor uiteindelijk beide benen.

Bij aanvang van de zaak las Bril een tekst voor waarin hij stelde verantwoordelijkheid te hebben en die te dragen. "Ik ben niet naar hier gekomen om een onschuldig persoon te zijn of om te doen alsof ik dat ben", zei hij volgens Belga.