China moet eerst drugsstroom stoppen, zegt Amerikaanse senator

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - China moet actie ondernemen om de stroom van grondstoffen voor de dodelijke drug fentanyl naar de Verenigde Staten te stoppen voordat er verdere handelsgesprekken kunnen plaatsvinden. Dat heeft de Amerikaanse senator Steve Daines gezegd na gesprekken met de Chinese premier Li Qiang en andere hooggeplaatste bestuurders uit de volksrepubliek.

Daines, die tijdens Trumps eerste termijn als tussenpersoon fungeerde in de handelsoorlog tussen de VS en China, ontmoette in Beijing zondag meerdere Chinese leiders. Hij zei dat de Chinese kant het verzoek van de VS begrijpt om de stroom van fentanyl-grondstoffen niet alleen te vertragen, maar volledig te stoppen. "Het standpunt van president Trump werd luid en duidelijk gehoord", aldus de Republikein uit Montana.

Trump heeft sinds zijn terugkeer in het Witte Huis de handelsstrijd met China opgevoerd, met een nieuwe 10 procent-heffing op Chinese goederen in februari en nog eens 10 procent in maart. China reageerde met heffingen op Amerikaanse producten.