Krant: autoconcerns verschepen meer naar VS om mogelijke tarieven

LONDEN (ANP) - Autofabrikanten haasten zich om voertuigen en cruciale onderdelen naar de Verenigde Staten te verschepen om de volgende ronde van president Donald Trumps importheffingen voor te zijn. Die tarieven dreigen de toeleveringsketens in de auto-industrie te ontwrichten, schrijft de Britse zakenkrant Financial Times.

Door de extra vraag zijn er ook autotransportschepen naar Azië en Europa gestuurd met plannen om duizenden voertuigen meer dan gebruikelijk naar de VS te vervoeren. Lasse Kristoffersen, topman van de grote autotransporteur Wallenius Wilhelmsen, vertelde de krant dat er "meer volume uit Azië komt dan we van onze klanten kunnen aannemen".

Esgian, een platform dat autotransportschepen monitort, zei ook dat er een "merkbare toename" was in schepen die van Europa naar de VS gingen. Een andere logistiek directeur die in de autotoeleveringsketen werkt, zei dat fabrikanten van elektronische goederen die in auto's worden gebruikt, zoals stereosystemen, "meer willen opslaan in de VS".

Trump heeft eerder al laten weten 2 april weer met nieuwe aankondigingen over zijn handelsbeleid te komen. Hij sprak van een "bevrijdingsdag" en wil dan zogenoemde wederkerige tarieven onthullen. De Verenigde Staten leggen andere landen daarbij vergelijkbare importbelastingen op die zij hanteren voor Amerikaanse goederen, is het idee.