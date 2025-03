Zilver voor judoka Catharina op Grand Slam van Tbilisi

TBILISI (ANP) - Judoka Simeon Catharina heeft op het Grand Slam van Tbilisi het zilver gepakt. In de finale in de klasse onder 100 kilogram was de Oekraïner Anton Savytskiy in de verlenging te sterk voor de 27-jarige Hagenaar, die in de halve finales de Cubaan Ivan Felipe Silva Morales had verslagen. Brons was er op de slotdag in de Georgische hoofdstad voor Jur Spijkers en Marit Kamps.

Spijkers pakte bij de zwaargewichten het brons door de Mongoliër Gonchigsuren Batkhuyag op ippon te verslaan. De Tilburger had de troostfinale bereikt via de herkansingen waarin hij te sterk was voor de Oekraïner Yevheniy Balyevskyy. In dezelfde categorie verloor Jelle Snippe in de tweede ronde van de Georgiër Irakli Demetrashvili.

Mark van Dijk greep naast het brons in de klasse onder 90 kilo. Van Dijk verloor in de halve finales van de Oezbeek Umar Bozorov, de latere winnaar. In de troostfinale was de Braziliaan Rafael Macedo te sterk voor de Limburger.

Verlenging

Kamps pakte in de klasse boven 78 kilogram het brons na winst op de Italiaanse Asya Tavano in de verlenging (golden score). Eerder op de dag was de judoka uit Assen in de kwartfinales te sterk geweest voor haar landgenote Karen Stevenson, die het in de herkansingen ook niet redde tegen de Kroatische Helena Vukovic.

In de klasse tot 78 kilo verloor Lieke Derks na een bye in de eerste ronde van de Braziliaanse Karol Gimenes. Yael van Heemst verloor in de eerste ronde eveneens van een Braziliaanse, Beatriz Freitas.

Sanne van Dijke pakte zaterdag al zilver in de categorie tot 70 kilogram.