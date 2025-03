China neemt 'alle nodige maatregelen' tegen importheffingen VS

BEIJING (ANP/AFP) - China zal "alle nodige maatregelen" nemen om de rechten en belangen van het land te beschermen tegen de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium. Dit heeft een woordvoerster van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd op de dag dat de heffingen van 25 procent zijn ingegaan.

"China heeft altijd geloofd dat protectionisme geen uitweg biedt en dat er geen winnaars zijn in handels- en tariefoorlogen", zei de woordvoerster woensdag tijdens een dagelijkse persconferentie. Ze voegde daaraan toe dat de Amerikaanse heffingen de regels van de Wereldhandelsorganisatie "ernstig" schenden en het internationale handelssysteem flink beschadigen. China is 's werelds grootste staalproducent, maar is geen grote staalexporteur naar de Verenigde Staten.

Eerder voerden de VS al importheffingen van 10 procent in op producten uit China. De Amerikaanse president Donald Trump verhoogde die vorige week naar 20 procent. Daarop kwam China met importheffingen van 10 tot 15 procent op bepaalde Amerikaanse producten. De heffing van 15 procent geldt voor onder meer kip, tarwe, maïs en katoen en die van 10 procent voor bijvoorbeeld sojabonen, rund- en varkensvlees, groente, fruit en zuivelproducten.