China zet de tegenaanval in met zware heffingen op landbouwproducten: 'Allemaal uit Trump-staten'

Buurlanden Canada en Mexico onderhandelen zich suf met een doldwaze Trump die elke paar uur een ander standpunt de wereld in slingert over importtarieven. China neemt een andere houding aan. Ze bellen niet meteen met Washington D.C., maar slaan terug met eigen heffingen van 10 tot 15 procent op verschillende Amerikaanse producten, waaronder kip, tarwe, maïs en katoen. “Al deze producten worden in staten geproduceerd die op Trump hebben gestemd”, zegt Teeuwe Mevissen, China-econoom bij Rabobank.

Dat Trump China hard aanpakt, is volgens Mevissen geen verrassing. “Trump heeft tijdens zijn hele campagne al naar China gewezen als de meest oneerlijke handelspartner van de VS. En de VS ziet China ook echt meer als een dreiging dan bijvoorbeeld Canada of Mexico. Daarbij zijn de handelsstromen van China richting de VS veel groter.”

China raakt Trump-stemmers in de portemonnee

China heeft zijn tegenmaatregelen zorgvuldig gekozen. “Deze producten worden met name geproduceerd in staten die op Trump hebben gestemd. Wat China probeert te doen, is de politieke basis van de Republikeinen aan te pakken en te laten zien: jullie hebben op de verkeerde gestemd”, zegt Mevissen.

China kan deze tarieven eenvoudig invoeren omdat het alternatieven heeft om voedsel uit andere landen te halen. “Kijk bijvoorbeeld naar sojabonen, die kunnen ze prima uit Brazilië halen.” Daarnaast werkt China aan een grotere eigen voedselproductie om minder afhankelijk te worden van import.

Hoe reageert de Trump-regering?

De vraag is of de verhoogde tarieven de Amerikaanse boeren echt raken. “Dat ligt een beetje aan de reactie van de Trump-administratie. De Amerikaanse president zou ervoor kunnen kiezen om deze kiezers met overheidsgeld te compenseren. In dat geval zouden de boeren er op korte termijn niet zoveel van merken. Maar als Trump dat niet doet, zullen de Amerikaanse boeren en voedselproducenten zeker last krijgen van deze maatregelen.”

Of er nog gesprekken gaande zijn tussen China en de VS is onduidelijk. “Maar het verschil is nu in ieder geval duidelijk”, zegt Mevissen. “Xi Jinping pakt in tegenstelling tot zijn Canadese en Mexicaanse ambtsgenoten niet de telefoon op om met Trump te bellen en te kijken of er nog iets mogelijk is.”

China kiest een andere aanpak in de onderhandelingen met de VS. “Maar ze willen ook de mogelijkheid openhouden voor onderhandelingen.” De Chinese invoerheffingen zijn gematigd in vergelijking met de Amerikaanse plannen. “Trump wil tarieven op Chinese goederen heffen, met een extra 20 procent op alle goederen, dus in dat opzicht is het een gematigde reactie van China.”

China verhoogt druk op Canada

China heeft ook aangekondigd een importheffing van 100 procent in te voeren op koolzaadolie uit Canada. Dit is een reactie op de tarieven die Canada vorig jaar instelde. Mevissen ziet hierin een breder strategisch spel. “Wat de VS probeert, is Mexico en Canada mee te krijgen in de tarieven die de VS instelt op China, om de druk verder op te voeren. China wil nu laten zien richting Canada: Als jullie met de VS meedoen, dan zullen wij jullie economie hard gaan raken met tarieven.”

Bron: BNR