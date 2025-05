China ontkent toegang tot gegevens te eisen na EU-boete TikTok

BEIJING (ANP/AFP/BELGA) - China ontkent dat het bedrijven verplicht om data aan autoriteiten door te spelen. Met die boodschap kwam het Aziatische land dit weekend, nadat TikTok vrijdag een forse boete kreeg opgelegd in de Europese Unie voor de manier waarop het platform met persoonlijke gegevens omgaat.

TikTok kreeg van de Ierse Data Protection Commission een privacyboete van ruim een half miljard euro voor het versturen van gegevens naar China. Volgens de Europese regels mogen techbedrijven dit soort informatie alleen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte sturen waar de privacybescherming even goed is geregeld als binnen het landenblok.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde daarop dat het land "nooit bedrijven of individuen heeft verplicht of zal verplichten om op illegale wijze gegevens te verzamelen of op te slaan". Ook riep het Europa op "een eerlijke, rechtvaardige en niet-discriminerende bedrijfsomgeving te bieden voor ondernemingen uit alle landen".