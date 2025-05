Elvis’ ‘rijdende gitaar’ duikt op: een rock-'n-roll relikwie leeft nog

Het klinkt als een mythe uit de gouden tijd van rock-‘n-roll: een reusachtige Cadillac in de vorm van een gitaar, ooit eigendom van Elvis Presley. Maar wat jarenlang als verloren werd beschouwd, blijkt ineens springlevend. De extravagante wagen, ook wel bekend als de ‘rijdende gitaar’, is teruggevonden in verrassend goede staat.

Wat maakt deze Cadillac zo bijzonder?

De auto is geen gewone oldtimer:

Het voertuig is maar liefst 12,5 meter lang

Vormgegeven als een gigantische gitaar

Ooit speciaal gebouwd voor promotionele doeleinden van Elvis' tournees

Slechts één exemplaar ooit gemaakt

Een mysterieuze verdwijning

Na Elvis’ overlijden raakte het voertuig uit beeld. Fans fluisterden dat de auto was gesloopt, verkocht of voorgoed verdwenen. Lange tijd bleef het stil rond het lot van de ‘rijdende gitaar’. Tot nu.

Opgedoken in een privécollectie

Recent is de Cadillac opgedoken in een Amerikaanse privécollectie. De eigenaar, een verzamelaar van rock-'n-roll-memorabilia, hield de vondst jarenlang geheim. Nu pas is de auto publiekelijk getoond — compleet met originele lak en retro-interieur.

Wat gebeurt er nu met de auto?

Er wordt gesproken over een mogelijke tentoonstelling in Graceland

Restauratie is gepland, maar men wil zoveel mogelijk originele elementen behouden

Fans hopen op een wereldtournee van het voertuig als eerbetoon aan The King

Deze vondst is meer dan een curiositeit — het is een rijdend stuk muziekgeschiedenis.