Dit jaar meer vuurwerk in beslag genomen dan 2024 rond deze tijd

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 16:39
anp141125200 1
DEN HAAG (ANP) - Dit jaar is tot nu toe ruim 63.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Dat blijkt uit gegevens van de Vuurwerkbarometer 2025, meldt het Openbaar Ministerie. De hoeveelheid is ruim meer dan vorig jaar rond deze tijd, toen bijna 46.000 kilo vuurwerk van straat werd gehaald.
De afgelopen maand werd steeds gemiddeld ongeveer 1000 kilo vuurwerk per week in beslag genomen. In de week van 7 tot en met 14 april dit jaar rapporteerde het OM ruim 40.000 kilo in beslag genomen vuurwerk. Volgens een woordvoerder van de politie komt die grote hoeveelheid mogelijk door een gecoördineerde actie van de politie, douane en de Inspectie Leefomgeving en Transport.
Vorig jaar werd in totaal 107.000 kilo vuurwerk in beslag genomen. Het overgrote deel van het vuurwerk wordt doorgaans in de laatste vier weken van het jaar en de eerste week van het nieuwe jaar in beslag genomen.
