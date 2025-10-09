ECONOMIE
Yeşilgöz mag toch aanschuiven bij verkiezingsdebat SBS6, naast PVV, CDA en GroenLinks-PvdA

Samenleving
door Redactie
donderdag, 09 oktober 2025 om 15:59
bijgewerkt om donderdag, 09 oktober 2025 om 16:12
VVD-leider Dilan Yeşilgöz mag op 23 oktober als vierde lijsttrekker aanschuiven bij het verkiezingsdebat van SBS6. Dat meldt het SBS6-nieuwsprogramma Hart van Nederland op zijn website. De andere deelnemers zijn Geert Wilders (PVV), Henri Bontenbal (CDA) en Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA).
SBS6 nodigt de leiders van de vier grootste partijen in de peilingen uit voor het debat. Het was de afgelopen tijd de vraag of de VVD daar bij zou zitten. De partij leverde in de peilingen fors in en staat nog maar nipt voor op zowel D66 als JA21. Bij een gelijke stand zou de VVD op basis van het zetelaantal ook zijn uitgekozen.
Of het helpt voor de VVD dat Yeşilgöz mee mag debatteren valt nog te bezien.
