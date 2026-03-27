China start handelsonderzoeken naar VS voor top Xi en Trump

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - China is een tweetal onderzoeken gestart naar handelspraktijken van de Verenigde Staten. Dat heeft het Chinese ministerie van Handel vrijdag bekendgemaakt.

De Chinese handelsonderzoeken komen op een gevoelig moment. De Amerikaanse president Donald Trump reist naar verwachting medio mei naar China voor een topontmoeting met president Xi Jinping. Die ontmoeting werd onlangs uitgesteld door de oorlog tussen de VS en Iran.

De stap is volgens het Chinese ministerie van Handel een directe weerspiegeling van de maatregelen die Trump nam om zijn tariefagenda nieuw leven in te blazen, nadat het Hooggerechtshof vorige maand een aantal van zijn bevoegdheden had vernietigd. "China spreekt zijn sterke ontevredenheid en krachtige tegenstand tegen deze acties uit", zei een woordvoerder van het ministerie verwijzend naar de zogenoemde Amerikaanse Sectie 301-onderzoeken die op 11 maart zijn gestart.

Een onderzoek dat vrijdag werd aangekondigd, richt zich op Amerikaanse praktijken die volgens China de wereldwijde toeleveringsketens verstoren.