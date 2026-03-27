Syriëganger van wie zoon omkwam bij Raqqa zwijgt over uitreis

ROTTERDAM (ANP) - Syriëganger Ayada K. (49) beriep zich vrijdag op haar zwijgrecht bij het begin van de inhoudelijke behandeling van haar zaak. "Ik ga nergens op antwoorden", zei K. in de rechtbank in Rotterdam. De vrouw zou medeplichtig zijn aan de inzet van haar minderjarige zoon in de gewapende strijd van terreurgroep Islamitische Staat (IS) in Syrië, wat geldt als een oorlogsmisdrijf. De jongen zou in 2017, op 15-jarige leeftijd, zijn omgekomen bij Raqqa.

De verdachte zou in 2014 vanuit Naaldwijk, via Turkije, naar Syrië zijn gereisd met haar zoon en dochter, destijds 13 en 14 jaar oud. Volgens justitie wist zij dat daar een oorlog woedde en dat de islamitische shariawetgeving van kracht was.

K. zou zich hebben gevestigd in IS-gebied en zijn getrouwd met een IS-strijder. Tijdens dat huwelijk werd ze "behoorlijk mishandeld", zei de voorzitter van de rechtbank. De dochter van K. trouwde in 2015 met de Leidse jihadist Reda N., die in 2021 is veroordeeld tot 4,5 jaar cel. Een strafzaak tegen haar is geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.