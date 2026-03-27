Iran zegt schepen terug te sturen na 'leugens' van Trump

Samenleving
door anp
vrijdag, 27 maart 2026 om 12:01
TEHERAN (ANP/AFP) - De Iraanse Revolutionaire Garde zegt drie schepen te hebben weggestuurd die door de Straat van Hormuz wilden varen. Het gaat volgens een verklaring om containerschepen die wilden doorvaren na "de leugens van de corrupte Amerikaanse president die beweerde dat de Straat van Hormuz open was".
Trump had eerder geclaimd dat Iran als "cadeau" een aantal olietankers liet doorvaren. Het land wilde zo volgens Trump laten zien dat het onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog serieus neemt. Er waren inderdaad berichten dat deze week meerdere schepen met olie en gas door de Straat zijn gevaren, maar onduidelijk is of dat de vaartuigen zijn waar Trump op doelde.
Het maritieme inlichtingenbedrijf Kpler meldde vrijdag dat zeker twee containerschepen van een Chinees concern een poging hebben afgebroken om door de straat te varen. De garde zegt dat schepen die varen van en naar havens van bondgenoten van de VS en Israël daar niet welkom zijn.
628811744c4b83c25db17cab8a999615,624e4ff2

Madonna's dochter Lourdes denkt dat mode betekent: zo weinig mogelijk kleren

fetishnicolettek11

Fetisjmodel plast inboedel vakantiewoning onder en filmt alles: duizenden euro’s schade

ANP-536835349

Waarom Djarno Hofland brak met neef Hazes: roem, geloof en een parkeerplaats

generated-image

Wie zijn zomervakantie nog niet heeft geboekt, kan beter opschieten.

anp260326217 1

Jill Helena 'van slag' door vrijspraakverzoek in zaak-Ali B

shutterstock_2271673219

Waarom hummus behoorlijk gezond is

