Iran zegt schepen terug te sturen na 'leugens' van Trump

TEHERAN (ANP/AFP) - De Iraanse Revolutionaire Garde zegt drie schepen te hebben weggestuurd die door de Straat van Hormuz wilden varen. Het gaat volgens een verklaring om containerschepen die wilden doorvaren na "de leugens van de corrupte Amerikaanse president die beweerde dat de Straat van Hormuz open was".

Trump had eerder geclaimd dat Iran als "cadeau" een aantal olietankers liet doorvaren. Het land wilde zo volgens Trump laten zien dat het onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog serieus neemt. Er waren inderdaad berichten dat deze week meerdere schepen met olie en gas door de Straat zijn gevaren, maar onduidelijk is of dat de vaartuigen zijn waar Trump op doelde.

Het maritieme inlichtingenbedrijf Kpler meldde vrijdag dat zeker twee containerschepen van een Chinees concern een poging hebben afgebroken om door de straat te varen. De garde zegt dat schepen die varen van en naar havens van bondgenoten van de VS en Israël daar niet welkom zijn.