China stelt nieuwe prijsregels onlineplatforms voor na klachten

BEIJING (ANP/RTR/BLOOMBERG) - China heeft nieuwe regels voorgesteld over prijsvorming op onlineplatforms. De conceptregels moeten leiden tot meer transparantie en eerlijkheid, meldt overheidsorganisatie NDRC zaterdag. De nieuwe regels volgen op klachten over oneerlijke of misleidende prijzen door grote platforms.

Volgens de nieuwe maatregelen moeten platformbeheerders en handelaren zich houden aan "duidelijke prijsregels, de transparantie van prijsregels vergroten en prijswijzigingen direct bekendmaken" om "publiek toezicht beter te accepteren", staat in een verklaring van NDRC. Platformgebruikers moeten prijzen overeenkomen en aanpassen via gestandaardiseerde middelen, zoals contracten.

Handelaren hebben megaplatforms beschuldigd van oneerlijke prijsmanipulatie om de verkopen op te krikken. Consumenten hebben geklaagd over misleidende prijzen. Het Chinese webwinkelconcern Alibaba kreeg in 2021 een recordboete van 2,8 miljard dollar voor het overtreden van antimonopoliewetgeving.