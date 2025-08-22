Schoof: behoorlijk onverantwoorde actie van NSC-smaldeel

DEN HAAG (ANP) - Demissionair premier Dick Schoof vindt het "behoorlijk onverantwoord, en dat is dan nog een zacht woord," dat het NSC-smaldeel uit het kabinet stapt. Hij is "nooit boos, maar wel knap chagrijnig," zei hij tegen de verzamelde pers na zijn verklaring in de Tweede Kamer.

Hij zegt dat hij vrijdag "de hele dag" bezig is geweest om tot een oplossing te komen. "Als de ministerraad onderdeel gaat uitmaken van de schorsing van een debat in de Kamer, wordt de politieke druk wel heel hoog." Dat is geen verwijt aan de Kamer, verzekert hij.

Hij had van een demissionair kabinet "verwacht dat je iets meer met elkaar probeert om eruit te komen. En ik heb moeten constateren dat dat niet gelukt is." Volgens de partijloze premier hebben alle drie de vicepremiers "ontzettend hun best gedaan". Hij herkent het beeld dat Veldkamp is tegengewerkt niet. "Iedereen is bereid geweest om te bewegen."

De vraag hoe het nu verder moet, kan Schoof vooralsnog niet beantwoorden. "Ik ga daar nu nog met mensen over praten."