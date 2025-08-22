ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schoof: behoorlijk onverantwoorde actie van NSC-smaldeel

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 22:50
anp220825223 1
DEN HAAG (ANP) - Demissionair premier Dick Schoof vindt het "behoorlijk onverantwoord, en dat is dan nog een zacht woord," dat het NSC-smaldeel uit het kabinet stapt. Hij is "nooit boos, maar wel knap chagrijnig," zei hij tegen de verzamelde pers na zijn verklaring in de Tweede Kamer.
Hij zegt dat hij vrijdag "de hele dag" bezig is geweest om tot een oplossing te komen. "Als de ministerraad onderdeel gaat uitmaken van de schorsing van een debat in de Kamer, wordt de politieke druk wel heel hoog." Dat is geen verwijt aan de Kamer, verzekert hij.
Hij had van een demissionair kabinet "verwacht dat je iets meer met elkaar probeert om eruit te komen. En ik heb moeten constateren dat dat niet gelukt is." Volgens de partijloze premier hebben alle drie de vicepremiers "ontzettend hun best gedaan". Hij herkent het beeld dat Veldkamp is tegengewerkt niet. "Iedereen is bereid geweest om te bewegen."
De vraag hoe het nu verder moet, kan Schoof vooralsnog niet beantwoorden. "Ik ga daar nu nog met mensen over praten."
Vorig artikel

Kamer debatteert begin volgende week over vertrek NSC uit kabinet

Volgend artikel

Van de Zandschulp naar halve finales Winston Salem

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2025-08-05 144831

Hilarische AI-video's van B&B Vol liefde gaan viraal: Renske blaast hotel op en JP zuipt zich te pletter

190197380_l

Man randt 15-jarig meisje aan tijdens vlucht van Swiss Air

ANP-533806490

Man van 22 aangehouden voor zedendelict Weesperzijde in Amsterdam, mogelijk zelfde daders als in Abcoude

Schermafbeelding 2025-08-21 222922

B&B Vol liefde: Renate verklapt hoeveel ze is aangekomen en Renske blijkt een topactrice

ANP-533762316

Antarctische ijskap op rand van 'catastrofale' instorting, onomkeerbare schade dreigt

ANP-532929639

Ook Nederlandse politie gebruikt omstreden software van Palantir + wat is er mis mee