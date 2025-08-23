ECONOMIE
VS leggen bouw van megawindmolenpark door Ørsted stil

Economie
door anp
zaterdag, 23 augustus 2025 om 12:11
WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse overheid heeft alle werkzaamheden van een megawindmolenpark voor de kust van de staat Rhode Island stilgelegd. De bouw van het park door het Deense windenergiebedrijf Ørsted was al voor 80 procent voltooid. Daarmee heeft president Donald Trump opnieuw een windenergieproject in de Verenigde Staten geblokkeerd.
De waarnemend directeur van het Amerikaanse Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) heeft een brief gestuurd met de opdracht om "alle lopende activiteiten" van het project stil te leggen totdat die organisatie een evaluatie heeft afgerond. BOEM wil "tegemoet komen aan zorgen met betrekking tot de bescherming van nationale veiligheidsbelangen", staat in de brief, zonder verdere toelichting.
Het windmolenpark moet volgens Ørsted stroom leveren aan ruim 350.000 huishoudens in Rhode Island. De bouw van het park is vorig jaar begonnen en 45 van de 65 windturbines zouden al zijn geïnstalleerd. Ørsted hoopt het project eind volgend jaar af te ronden.
