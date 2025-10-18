ECONOMIE
China stemt in met nieuwe handelsgesprekken met VS

Economie
door anp
zaterdag, 18 oktober 2025 om 8:08
anp181025038 1
BEIJING (ANP/RTR) - China heeft aangekondigd dat het heeft ingestemd met een nieuwe ronde handelsgesprekken met de Verenigde Staten. China wil dat deze "zo snel mogelijk" plaatsvinden. De leiders proberen hiermee een nieuwe schadelijke tarievenoorlog te voorkomen.
De aankondiging volgde op een videogesprek tussen de Chinese hoofdonderhandelaar, vicepremier He Lifeng, en de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent.
Tijdens dit gesprek vonden "openhartige, diepgaande en constructieve uitwisselingen" plaats, aldus het Chinese staatspersbureau Xinhua.
'Openhartig en gedetailleerd'
Op sociale media beschreef Bessent de gesprekken als "openhartig en gedetailleerd", en zei hij dat ze "volgende week persoonlijk bijeen zullen komen om de discussies voort te zetten".
Bessent had China eerder beschuldigd van het willen schaden van de rest van de wereld door de beperkingen op zeldzame aardmetalen aan te scherpen. Deze grondstoffen zijn cruciaal voor veel producten, van smartphones tot geleide raketten.
