Boete tennisbond voor delen gegevens leden verlaagd naar 2,5 ton

DEN HAAG (ANP) - De boete die de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) moet betalen vanwege het verstrekken van persoonsgegevens van leden aan partners is voorlopig verlaagd van 525.000 euro naar 250.000 euro. Dat zijn de tennisbond en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) overeengekomen bij een besluit om een juridische procedure naar aanleiding van een arrest in 2024 te beëindigen.

De AP legde de tennisbond een boete van 525.000 euro op, omdat er in juni en juli 2018 persoonsgegevens van bepaalde leden met een loterijorganisatie en een winkel in tennisspullen waren gedeeld. Deze partijen benaderden de leden daarna telefonisch en per post met reclame.

In een daaropvolgende rechtszaak oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie in 2024 dat de AP het juridische begrip 'gerechtvaardigd belang' te streng had uitgelegd. Volgens de AP kon een 'zuiver commercieel belang' nooit een geldige reden zijn om zonder toestemming persoonsgegevens te delen.

Voorlichtingscampagne

Het Hof oordeelde dat onder bepaalde omstandigheden ook een commercieel belang kan worden aangemerkt als gerechtvaardigd belang. Dat kan volgens het Hof alleen onder strenge voorwaarden. Zo moet het echt noodzakelijk zijn en moet de inbreuk op de privacy van de mensen om wie het gaat beperkt zijn. Daarbij is van belang of mensen redelijkerwijs kunnen verwachten dat hun persoonsgegevens worden gedeeld.

Na de uitspraak van het Hof gingen de AP en de KNLTB in gesprek over de verder te volgen procedure. De KNLTB erkent nu dat het anders had moeten handelen en de verstrekking niet had mogen plaatsvinden op de wijze zoals gebeurd. De bond begint in samenwerking met de AP een voorlichtingscampagne over privacy richting tennisclubs en andere sportbonden.

De AP waardeert de maatregelen en de constructieve houding van de KNLTB en verlaagt de boete voorlopig tot 250.000 euro. De kosten die de bond maakt voor de voorlichtingscampagne en eventuele andere maatregelen kunnen van het bedrag worden afgetrokken. De AP stelt uiterlijk in juni 2026 het definitieve boetebesluit vast.