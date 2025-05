China: tariefverlagingen in belang van hele wereld

BEIJING (ANP/AFP) - De sterke wederzijdse tariefverlagingen die de Verenigde Staten en China hebben afgesproken voor een periode van negentig dagen zijn niet alleen in het belang van de twee landen zelf, maar ook voor de hele wereld. Dat zei het Chinese ministerie van Handel in een reactie.

Beijing spreekt van "aanzienlijke vooruitgang" in de handelsrelatie met de VS door de afspraken die afgelopen weekend in het Zwitserse Genève werden gemaakt. De Amerikaanse importheffingen van 145 procent op de meeste Chinese importgoederen worden verlaagd naar 30 procent. De Chinese heffingen van 125 procent op Amerikaanse goederen worden teruggebracht tot 10 procent.

Het ministerie zei verder te hopen dat Washington blijft samenwerken met China bij het "corrigeren van onjuiste praktijken van eenzijdige tariefverhogingen".

De Chinese delegatie werd geleid door vicepremier He Lifeng. De Chinese internationale handelsvertegenwoordiger Li Chenggang noemde het overleg "productief" en "robuust".