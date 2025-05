Oekraïne: Russische aanvallen gaan door na oproep tot bestand

KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense autoriteiten zeggen dat de Russische aanvallen op het land doorgaan na een oproep tot een staakt-het-vuren. Oekraïne en bondgenoten hadden een bestand van minstens dertig dagen vanaf maandag voorgesteld, maar Rusland stemde niet in.

Oekraïne werd volgens zijn luchtmacht in de nacht van zondag op maandag aangevallen door meer dan honderd drones. Iets meer dan de helft van de drones werd neergeschoten. Nog eens dertig drones zouden van de radar zijn verdwenen en geen schade hebben veroorzaakt.

In een havenstadje in de regio Odesa is een gewonde gevallen bij een droneaanval, aldus de lokale gouverneur. Het Oekraïense spoorwegbedrijf meldt dat een civiele vrachttrein in het oosten van het land is aangevallen door een drone. De machinist zou daarbij gewond zijn geraakt.

Volgens de luchtmacht voerde Rusland ook aanvallen uit met geleide bommen op doelwitten in de noordoostelijke regio Charkiv en de noordelijke regio Soemy.