China 'vastberaden op te treden' tegen wangedrag op internet

BEIJING (ANP/AFP) - De Chinese president Xi Jinping heeft gezworen "vastberaden op te treden" tegen wangedrag op internet. Dat meldde staatspersbureau Xinhua zaterdag, nadat de autoriteiten recent al socialemediabedrijven hadden bestraft om gebrekkige controles op content.

Beijing eist van socialemediabedrijven dat ze de inhoud op hun platforms modereren, om te voorkomen dat iets dat als te subversief, vulgair, pornografisch of algemeen schadelijk wordt beschouwd, circuleert. In september kondigde een Chinese toezichthouder al stappen aan tegen onder meer nieuwsapp Jinri Toutiao om het vermeend tonen van schadelijke inhoud.

Xinhua citeerde zaterdag Xi, die beloofde een "schone en oprechte cyberspace" te bevorderen tijdens een communistische partijbijeenkomst die vrijdag werd gehouden. Xi zei dat wangedrag online "de sociale moraal vervuilt". Onduidelijk is op welke specifieke content de president doelde. Xi benadrukte ook dat "het beheren van het onlineecosysteem een belangrijke taak is in het opbouwen van China als een cybermacht".