Medeoprichter Google doneert ruim 1 miljard aan goede doelen

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Google-medeoprichter Sergey Brin heeft deze week voor meer dan 1,1 miljard dollar aan aandelen van Google-moederbedrijf Alphabet weggegeven. Het grootste deel maakte hij over naar een non-profitorganisatie die de 52-jarige miljardair, met 255,5 miljard dollar momenteel de op drie na rijkste persoon ter wereld, zelf heeft opgezet.

De schenking is aan het licht gekomen door een verplichte melding, waarin niet werd gespecificeerd wie de meer dan 3,5 miljoen aandelen had ontvangen. Volgens een woordvoerder van Brins familie gaat circa 1 miljard dollar aan aandelen naar Catalyst4, dat de miljardair in 2021 heeft opgericht om onderzoek naar ziekten aan het zenuwstelsel en oplossingen voor klimaatverandering te ondersteunen.

Brin geeft ook zo'n 90 miljoen dollar aan zijn familiefonds, evenals 45 miljoen dollar aan de Michael J. Fox Foundation, die onderzoek naar de ziekte van Parkinson ondersteunt. In mei had Brin al Alphabet-aandelen ter waarde van 700 miljoen dollar aan dezelfde drie goede doelen geschonken.