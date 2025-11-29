BuZa krijgt enkele hulpverzoeken uit overstromingsgebied Azië

DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) in Den Haag heeft tot zaterdagochtend vroeg enkele hulpverzoeken binnengekregen van Nederlanders in Sri Lanka, Thailand en Indonesië. Hevige regenval heeft de afgelopen dagen geleid tot overstromingen en aardverschuivingen in de regio.

Het noodweer heeft al honderden mensen het leven gekost. BuZa laat weten de situatie nauwlettend in de gaten te houden, ook via de ambassades. Voor Thailand, Sri Lanka en Indonesië is het reisadvies aangepast om Nederlanders daar extra te waarschuwen voor de weersomstandigheden. Ook raadt het ministerie reizigers aan altijd instructies van de lokale autoriteiten op te volgen.

Reisorganisaties TUI en Djoser hebben laten weten op dit moment geen reizigers te hebben in de getroffen gebieden. "We volgen de situatie natuurlijk", zei een woordvoerster van TUI. Maar TUI-vakantiegangers zitten volgens haar in andere gebieden en zijn niet in gevaar. Hetzelfde geldt voor mensen die op groepsreis zijn met Djoser, zei marketingmanager Hans de Rooij.