ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

BuZa krijgt enkele hulpverzoeken uit overstromingsgebied Azië

Samenleving
door anp
zaterdag, 29 november 2025 om 13:42
anp291125083 1
DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) in Den Haag heeft tot zaterdagochtend vroeg enkele hulpverzoeken binnengekregen van Nederlanders in Sri Lanka, Thailand en Indonesië. Hevige regenval heeft de afgelopen dagen geleid tot overstromingen en aardverschuivingen in de regio.
Het noodweer heeft al honderden mensen het leven gekost. BuZa laat weten de situatie nauwlettend in de gaten te houden, ook via de ambassades. Voor Thailand, Sri Lanka en Indonesië is het reisadvies aangepast om Nederlanders daar extra te waarschuwen voor de weersomstandigheden. Ook raadt het ministerie reizigers aan altijd instructies van de lokale autoriteiten op te volgen.
Reisorganisaties TUI en Djoser hebben laten weten op dit moment geen reizigers te hebben in de getroffen gebieden. "We volgen de situatie natuurlijk", zei een woordvoerster van TUI. Maar TUI-vakantiegangers zitten volgens haar in andere gebieden en zijn niet in gevaar. Hetzelfde geldt voor mensen die op groepsreis zijn met Djoser, zei marketingmanager Hans de Rooij.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp281125166 1

Informateur Buma maakt onbegrijpelijke blunder

ANP-505642288

Gek genoeg is deze gewoonte een belangrijke voorspeller van een goed huwelijk

autobandencheck profieldiepte controleren

Hebben winterbanden in Nederland nut?

generated-image (4)

Dit onopvallende kastje vreet meer stroom dan je koelkast

ANP-532016290

Bizarre beelden: megacomplex van 14 km2 vol attracties en waterglijbanen staat leeg

Kat-miauwt-768x512

Miauw-alert: katten praten anders tegen mannen dan tegen vrouwen

Loading