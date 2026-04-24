China verbiedt export naar wapenbedrijven door handel met Taiwan

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - Het Chinese ministerie van Handel heeft vrijdag zeven Europese bedrijven op een zwarte lijst gezet en handelsbeperkingen opgelegd. Aanleiding is hun betrokkenheid bij wapenverkopen aan Taiwan. Het is volgens persbureau Bloomberg voor het eerst dat Europese bedrijven op deze lijst terechtkomen.

Het gaat om de Belgische bedrijven FN Herstal en FN Browning, gespecialiseerd in wapens en munitie, en het Duitse Hensoldt, maker van onder meer elektronische oorlogvoeringssystemen. Ook vier Tsjechische bedrijven, waaronder Omnipol, staan op de lijst.

China verbiedt de export van Chinese goederen, software en technologie die zijn ontworpen voor civiel gebruik, maar ook ingezet kunnen worden voor militaire doeleinden naar deze bedrijven. Een woordvoerder van het Chinese ministerie laat weten dat het een gerichte actie tegen specifieke bedrijven met een militaire achtergrond is. Hij benadrukt dat het voor de brede handel tussen China en Europa geen enkel effect heeft.

Fel van leer

Dat China fel van leer trekt tegen mogelijke wapenverkopen aan Taiwan komt doordat Beijing het eiland als afvallige provincie beschouwt.

Het Chinese ministerie van Handel zette eerder al meerdere bedrijven van buiten Europa op de lijst. Onder meer Taiwanese ondernemingen en meer dan twintig bedrijven uit Japan werden eerder dit jaar al gesanctioneerd. Japan en China hebben een gespannen relatie sinds Japan dreigde Taiwan te zullen helpen bij een mogelijke invasie van China. Voor Taiwan geldt dat deze nieuwe sancties het land verder isoleren.