China verbiedt verzonken deurgrepen in auto's vanwege veiligheid

Economie
door anp
dinsdag, 03 februari 2026 om 11:00
anp030226082 1
BEIJING (ANP/AFP) - China verbiedt vanaf volgend jaar verzonken deurgrepen in auto's uit zorgen over de veiligheid. Het is het eerste land dat zo'n verbod invoert. Aanleiding zijn incidenten waarbij de deuren niet opengingen.
De verborgen deurgrepen, populair geworden door het Amerikaanse Tesla, zorgen voor minder luchtweerstand. Vooral Chinese elektrische auto's zijn uitgerust met dergelijke deurgrepen. Die worden uitgefaseerd. Het Chinese ministerie van Industrie verplicht vanaf 1 januari 2027 dat auto's mechanisch van binnen en buiten geopend kunnen worden.
Vorig jaar oktober kregen reddingswerkers de deuren van een brandende elektrische auto van het Chinese merk Xiaomi niet open. De bestuurder kwam om bij het ongeluk.
Analisten verwachten dat deze nieuwe regels wereldwijd navolging krijgen. China is de grootste automarkt ter wereld.
