Duitsland investeert 3,3 miljard euro in Duits deel TenneT

Economie
door anp
dinsdag, 03 februari 2026 om 10:37
ARNHEM (ANP) - De Duitse staat investeert 3,3 miljard euro in het Duitse deel van de Nederlandse hoogspanningsnetbeheerder TenneT, maakt die organisatie bekend. Voor het geld krijgen de Duitsers een belang van 25,1 procent in TenneT Duitsland.
Nederland wilde als aandeelhouder van TenneT al langer dat Duitsland zou investeren in het Duitse onderdeel, om de eigen financiële risico's te verkleinen. Door de investering is TenneT zelf niet langer de meerderheidsaandeelhouder van de Duitse activiteiten.
