ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ørsted verkoopt Europese activiteiten met windmolens op land

Economie
door anp
dinsdag, 03 februari 2026 om 11:04
anp030226083 1
KOPENHAGEN (ANP/BLOOMBERG) - Het Deense windenergiebedrijf Ørsted verkoopt zijn Europese activiteiten met windmolens op land aan investeerder Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) in een deal ter waarde van 1,44 miljard euro. Het bedrijf wil zich volledig richten op zijn activiteiten met windparken op zee in Europese kernmarkten.
De verkoop moet in het tweede kwartaal van dit jaar worden afgerond. Ørsted is met die onshore-divisie actief in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Ierland en Spanje, waar ook projecten voor windenergie en batterijopslag onder vallen.
De productiecapaciteit van de tak bedraagt 578 megawatt. Daarnaast wordt momenteel voor 248 megawatt aan onshore-capaciteit bijgebouwd en zijn er projecten in ontwikkeling.
Financïele positie versterkt
Volgens de onderneming is het desinvesteringsprogramma nu voorbij, waardoor de financiële positie van Ørsted aanzienlijk is versterkt. Het concern verwacht dat de komende jaren veel nieuwe windprojecten op zee in Europa worden aanbesteed.
Maandag werd bekend dat Ørsted van een Amerikaanse rechter voorlopig door mag gaan met de bouw van een windpark voor de kust van New York. President Donald Trump legde in december alle grote offshore-windenergieprojecten stil. Ørsted had hiertegen een zaak aangespannen. Zolang de zaak loopt mag de bouw doorgaan, aldus de rechter.
Het windpark Sunrise Wind was al voor bijna 45 procent voltooid toen de werkzaamheden moesten worden gestaakt en zou 600.000 huishoudens voorzien van elektriciteit. Ørsted heeft gezegd dat het 7 miljard dollar aan de ontwikkeling ervan heeft uitgegeven, ongeveer 5,9 miljard euro.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-530874180

Is veel masturberen een teken van een slecht seksleven? Deze studie geeft het antwoord

ANP-490701547

Vanaf deze leeftijd neemt de kans op een hartaanval fors toe

4eb7a935-cd2f-464a-808a-fa58b8e7ba2a_w1080_h608_s

De nucleaire dreiging na de val van Teheran

gettyimages-172591769-jpg

Fietsen en rennen: de simpelste manier om je hart gezonder te maken

80fa530be65e7b5abded65df1d660109dec94190

Waarom je steeds namen vergeet — en waarom dat geen slecht geheugen betekent

_412dae49-f047-42dd-9cbc-2effa49a97c1

Schokkende documenten onthullen: Epstein verwekte kind bij tienermeisje

Loading