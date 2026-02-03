Ørsted verkoopt Europese activiteiten met windmolens op land

KOPENHAGEN (ANP/BLOOMBERG) - Het Deense windenergiebedrijf Ørsted verkoopt zijn Europese activiteiten met windmolens op land aan investeerder Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) in een deal ter waarde van 1,44 miljard euro. Het bedrijf wil zich volledig richten op zijn activiteiten met windparken op zee in Europese kernmarkten.

De verkoop moet in het tweede kwartaal van dit jaar worden afgerond. Ørsted is met die onshore-divisie actief in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Ierland en Spanje, waar ook projecten voor windenergie en batterijopslag onder vallen.

De productiecapaciteit van de tak bedraagt 578 megawatt. Daarnaast wordt momenteel voor 248 megawatt aan onshore-capaciteit bijgebouwd en zijn er projecten in ontwikkeling.

Financïele positie versterkt

Volgens de onderneming is het desinvesteringsprogramma nu voorbij, waardoor de financiële positie van Ørsted aanzienlijk is versterkt. Het concern verwacht dat de komende jaren veel nieuwe windprojecten op zee in Europa worden aanbesteed.

Maandag werd bekend dat Ørsted van een Amerikaanse rechter voorlopig door mag gaan met de bouw van een windpark voor de kust van New York. President Donald Trump legde in december alle grote offshore-windenergieprojecten stil. Ørsted had hiertegen een zaak aangespannen. Zolang de zaak loopt mag de bouw doorgaan, aldus de rechter.

Het windpark Sunrise Wind was al voor bijna 45 procent voltooid toen de werkzaamheden moesten worden gestaakt en zou 600.000 huishoudens voorzien van elektriciteit. Ørsted heeft gezegd dat het 7 miljard dollar aan de ontwikkeling ervan heeft uitgegeven, ongeveer 5,9 miljard euro.