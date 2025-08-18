China verlengt onderzoek naar EU-subsidies voor zuivelproducten

BEIJING (ANP/RTR) - China heeft zijn onderzoek verlengd naar EU-subsidies voor bepaalde zuivelproducten die het uit Europa importeert. Dit meldt het Chinese ministerie van Handel maandag.

Het onderzoek naar bepaalde kaas-, melk- en roomproducten begon ongeveer een jaar geleden, kort nadat de Europese Unie de invoertarieven voor Chinese elektrische auto's had verhoogd. Het onderzoek moest een jaar duren, maar wordt nu verlengd tot 21 februari vanwege de "complexiteit" van de zaak. De EU en China hebben nog geen akkoord bereikt over de tarieven.

Vorig jaar begon China ook onderzoeken naar de import van brandy en varkensvlees uit de EU om vermeende dumping, het tegen een kunstmatig lage prijs verkopen van producten op de Chinese markt. Daarop besloot Beijing in juli voor een periode van vijf jaar importheffingen in te voeren tot 34,9 procent op Europese brandy, voornamelijk cognac uit Frankrijk. Het onderzoek naar varkensvlees werd eerder dit jaar met een half jaar verlengd.