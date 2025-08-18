ECONOMIE
Wall Street wacht op Oekraïne-overleg en Fed-conferentie

Economie
door anp
maandag, 18 augustus 2025 om 15:42
anp180825106 1
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag licht lager begonnen aan de nieuwe week. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van het overleg in het Witte Huis tussen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en president Donald Trump. De Amerikaanse president wist vrijdag geen akkoord te sluiten met de Russische president Vladimir Poetin over een staakt-het-vuren in Oekraïne. Trump verklaarde wel dat Zelensky de oorlog met Rusland "bijna onmiddellijk" kan beëindigen als hij afziet van de herovering van de Krim en een NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne.
Naast de ontwikkelingen rond Oekraïne kijken beleggers uit naar de jaarlijkse conferentie van de Federal Reserve in Jackson Hole, die vanaf donderdag wordt gehouden. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt een fractie lager op 44.937 punten. De brede S&P 500-index daalde 0,1 procent tot 6445 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,1 procent tot 21.608 punten.
