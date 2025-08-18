Mensen in contact met insectenbestrijdingsmiddel in Katwijk

KATWIJK (ANP) - Zes mensen zijn maandagmiddag in een woonwijk in Katwijk in aanraking gekomen met een bestrijdingsmiddel voor insecten. Een bedrijf was met het middel aan het werk aan de Nieuwe Duinweg, toen het vat waar het spul in zat lek raakte. Omwonenden moeten voorlopig binnenblijven en deuren en ramen dichtdoen.

Het poeder ligt op straat, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De zes mensen die met het middel in contact kwamen, worden medisch verzorgd. Ook zijn zij afgespoeld met een speciale douche. Het gaat goed met ze, aldus de veiligheidsregio. Ook de politie is aanwezig om te helpen bij het afsluiten van het gebied.

Buurtbewoners kunnen voorlopig niet via de Nieuwe Duinweg hun huis in of uit, maar alleen achterom, "mits zij hiervoor geen afzetting negeren". Dit zal nog tot 19.00 uur duren, aldus de veiligheidsregio.