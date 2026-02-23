ECONOMIE
China vraagt VS om invoerheffingen in te trekken

Economie
door anp
maandag, 23 februari 2026 om 6:08
anp230226050 1
BEIJING (ANP/AFP) - China heeft er bij de Verenigde Staten op aangedrongen de nieuwe importtarieven in te trekken. Donald Trump kondigde de heffingen aan nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof vrijdag veel van zijn eerdere handelsmaatregelen had verworpen.
Het Chinese ministerie van Handel zei maandag dat het een "uitgebreide analyse" uitvoert van de gevolgen van die uitspraak en riep Washington op om de invoerheffingen te schrappen. "China dringt er bij de Verenigde Staten op aan eenzijdige invoerheffingen voor hun handelspartners in te trekken", aldus het ministerie in een verklaring. "Er zijn geen winnaars in een handelsoorlog en protectionisme leidt nergens toe."
De nieuwe wereldwijde invoerheffingen van 15 procent gaan dinsdag in. Trump baseert ze op een handelswet uit 1974. Die staat de president toe een basistarief tot 15 procent te heffen op alle landen, maar die heffing kan maximaal 150 dagen worden toegepast voordat het Congres moet stemmen over een verlenging.
ANP-543559624

