Online drogisterijen delen jouw gezondheidsdata met Big Tech

Webshops en online drogisterijen delen op grote schaal gevoelige productinformatie van consumenten met advertentieplatforms als Google, Meta en Pinterest. Het gaat onder meer om zeer privacygevoelige data over aangekochte of bekeken medische zelftests en andere gezondheidsproducten. Dat blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Radar.

Uit onderzoek van Investico en Radar onder 20 online drogisterijen en webshops, waaronder Etos, Trekpleister, Kruidvat, Flink, DA en Bol.com, blijkt dat alle 20 onderzochte partijen medisch gevoelige gegevens van bezoekers doorgeven aan Google.

Tien van deze drogisterijen, waaronder Etos, Albert Heijn, Jumbo en Bol.com, delen daarnaast ook persoonsgegevens met Facebook; drie daarvan sturen zelfs e-mailadressen, adresgegevens en telefoonnummers mee. DA, Flink en Plein delen gegevens met TikTok, waarbij DA ook e-mailadressen doorstuurt.