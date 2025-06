China wil alle heffingen op Afrikaanse export schrappen

CHANGSHA (ANP/RTR) - China wil alle heffingen op export uit Afrika afschaffen. "China staat klaar om kwaliteitsproducten uit Afrika op de Chinese markt te verwelkomen", aldus het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. Vooral middeninkomenslanden op het continent kunnen van een dergelijke handelsovereenkomst profiteren.

China biedt namelijk al vrije markttoegang aan de minst ontwikkelde landen, waaronder ook veel landen in Afrika zoals Tanzania en Mali. China komt met aanvullende maatregelen om deze landen te ondersteunen.

De handel tussen China en Afrika is de afgelopen jaren flink gegroeid. Vooral China profiteerde daarvan, met een handelsoverschot van 62 miljard dollar. Tijdens een top in Beijing vorig jaar zegde China al omgerekend 50 miljard dollar toe aan de Afrikaanse economieën over een periode van drie jaar.