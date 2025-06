Struycken tevreden over akkoord nieuwe EU-regels na faillissement

LUXEMBURG (ANP) - Staatssecretaris Teun Struycken (Rechtsbescherming) is redelijk tevreden over nieuwe EU-regels bij faillissementen waarover de EU-ministers donderdag een akkoord hebben bereikt. De belangrijkste winst ziet hij in de regels voor de doorstart van een bedrijf na een faillissement. "Dat is een grote stap voorwaarts", zei hij na afloop van de vergadering.

De mogelijkheid tot een doorstart is volgens Struycken in Nederland niet ongebruikelijk, maar "in andere landen gebeurt dat nog helemaal niet". Als de nieuwe regels van kracht zijn, wordt een doorstart in de hele EU mogelijk. Hiermee komt de harmonisatie in de EU van het faillissementsrecht weer wat dichterbij, zei de bewindsman.

"Elke ondernemer kan te maken krijgen met een faillissement. Niet per se zelf, maar van een leverancier of een afnemer. Als je als ondernemer actief bent over de grens, en dat zijn heel veel ondernemers in Nederland, dan is het nuttig dat je weet wat je kunt verwachten", zei Struycken.