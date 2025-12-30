ECONOMIE
Wennemars pakt op 1500 meter derde olympisch ticket, Nuis vierde

Sport
door anp
dinsdag, 30 december 2025 om 20:16
HEERENVEEN (ANP) - Joep Wennemars heeft zijn derde olympische ticket veroverd. De 23-jarige schaatser van Team Essent was op de laatste dag van het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen de beste in 1.43,43. Hij was eerder op het OKT als derde geëindigd op de 500 meter en als tweede op de 1000 meter.
Tijmen Snel werd met 1.44,33 verrassend tweede en Tim Prins eindigde met 1.44,58 als derde.
Kind van de rekening was regerend olympisch kampioen Kjeld Nuis, die met 1.45,18 de vierde tijd reed. Alleen de eerste drie schaatsers komen in principe in aanmerking voor een startbewijs.
