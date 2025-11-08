ECONOMIE
China wil meer stappen Nederland voor oplossen Nexperia-kwestie

Economie
door anp
zaterdag, 08 november 2025 om 9:15
anp081125068 1
BEIJING (ANP/DPA) - China wil dat Nederland meer stappen zet om het onderlinge conflict over chipbedrijf Nexperia op te lossen. Volgens de Chinese overheid hebben de Nederlanders nog geen zichtbare stappen ondernomen om schending van de rechten en belangen van Chinese bedrijven te stoppen en daarmee de stabiliteit van wereldwijde toeleveringsketens te herstellen.
Dit staat in een verklaring waarin Beijing reageert op uitlatingen van demissionair minister van Economische Zaken Vincent Karremans (VVD). Die stelde eerder deze week dat hij erop vertrouwt dat de eerder door de Chinezen verboden levering van Nexperia-chips vanuit China naar Europa en de rest van de wereld in de komende dagen zou worden hervat.
China dringt erop aan dat nu zo snel mogelijk constructieve plannen volgen. Den Haag zou ook moeten stoppen zich te bemoeien met bedrijfszaken. Beijing heeft daarnaast aangegeven dat het heeft ingestemd met het verzoek van Nederland om vertegenwoordigers voor overleg naar China te sturen.
