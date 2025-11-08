UPS en FedEx houden vliegtuigen aan de grond na crash Louisville

WASHINGTON (ANP/RTR) - De grote internationale pakketvervoerders UPS en FedEx houden hun vrachtvliegtuigen van het type McDonnell Douglas MD-11 voorlopig aan de grond. Dat besluit volgt op het neerstorten van zo'n toestel van UPS in het Amerikaanse Louisville, met veertien doden tot gevolg.

De vervoerders beschikken samen over enkele tientallen van die toestellen. Ze stellen in afzonderlijke verklaringen dat die nu uit voorzorg voorlopig niet worden gebruikt.

FedEx heeft nog honderden andere vliegtuigen en zegt dat "onmiddellijk noodplannen in werking worden gesteld" om hinder te voorkomen. Ook UPS benadrukt dat de MD-11-toestellen maar een klein deel uitmaken van de totale luchtvloot.

De Amerikaanse autoriteiten doen nog onderzoek naar de oorzaak van de crash in Louisville (Kentucky) afgelopen week. Het toestel stortte neer bij het vertrek. Louisville heeft een belangrijk vliegveld voor het internationale vrachtvervoer.